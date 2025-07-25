Почти 90 юношей приняли присягу в Ногинском спасательном центре МЧС

В спасательном центре МЧС 87 юношей приняли присягу, из них 19 ребят — из Богородского округа. В торжественной обстановке новобранцы принесли клятву верности Родине.

Глава Богородского округа Игорь Сухин обратился к призывникам с приветственной речью и поздравил их с началом нового этапа в жизни.

«Скоро вы пополните ряды МЧС России, став ее надежной опорой. Но прежде — присяга. Для каждого настоящего мужчины это священный момент, который навсегда останется в памяти. Сегодня мы вспоминаем легендарного человека Владимира Высоцкого. Он говорил: „В мужчине ценю сочетание доброты, силы и ума“. Служба в МЧС — лучшая школа для развития в себе именно этих качеств», — отметил Игорь Сухин.

В этот праздничный день близкие и друзья новобранцев с волнением и гордостью наблюдали за происходящим. В течение года бойцы будут осваивать различные военные специальности, такие как: водитель категории «С», кинолог, стрелок. Часть того, чему учат в центре, спасатели продемонстрировали на показательных выступлениях.