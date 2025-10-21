Почти 90 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
С 13 по 17 октября в Подмосковье прошло 88 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщил Комитет по конкурентной политике Московской области.
Их участниками стали 194 человек. В среднем на лот претендовали 2,2 человека. Однако, например, за аренду земельного участка под ИЖС в Дубне боролись девять претендентов.
Принцип проведения аукционов прост: победителем признают участника, который предложил наибольшую цену. Если в торгах участвует лишь один человек, то он может забрать лот по минимальной стоимости.
Подобрать участок для загородной жизни или бизнеса можно на Едином портале торгов Подмосковья.
