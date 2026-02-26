Почти 9 тысяч жителей Подмосковья оформили выплаты на средства реабилитации

В Подмосковье проживают около 440 тысяч людей с инвалидностью. В регионе относятся к ним с особым вниманием, оказывая необходимую помощь.

Сейчас на территории области действуют девять федеральных и 16 региональных мер поддержки. Важно, что получить их можно в проактивном режиме.

«Одна из таких мер поддержки — обеспечение техническими средствами реабилитации. Программа по предоставлению выплат на ТСР из регионального перечня действует у нас уже шесть лет. За это время ею воспользовались почти девять тысяч человек — если быть точным, 8,9 тысячи», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Выплату в прошлом году получили 2,3 тысячи жителей региона. На ее предоставление в текущем году выделили 46 миллионов рублей.

Ранее дума приняла закон о введении выплаты вместо натурального обеспечения протезно-ортопедическими изделиями. Ее размер превышает 31 тысячу рублей. Получить эту сумму могут люди без инвалидности.

Средства на покупку технических средств реабилитации предоставляют также в проактивном формате. Заявку можно подать на сайте государственных услуг

Оформление обращения на выплату для приобретения протезно-ортопедических изделий также доступно на портале.