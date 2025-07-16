Почти 9 тысяч засоров канализации устранили в Подмосковье в этом году

Специалисты «Мособлводоканала» устранили 8 702 засора на сетях водоотведения Подмосковья с начала года. Для этого рабочие использовали два метода: гидродинамический и механический. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.

При гидродинамическом засоры вымываются специальной техникой. Такой способ применяется в сложных и протяженных случаях, для труб большого диаметра и при удалении отложений. От оборудования протягивается шланг с насадкой, которая подает воду под высоким давлением и разбивает мусор на мелкие частички.

При механической очистке используют тросы и другие приспособления. Он подходит для простых засоров, работы в труднодоступных местах и для извлечения предметов.

Больше всего непроходимостей исправили специалисты Орехово-Зуевского водоканала — 1914.

В ведомстве напомнили жителям региона, что сброс отходов в канализацию запрещен. Попадание нерастворимого мусора может привести к серьезным сбоям системы, быстрому износу и нарушению экологии.