Почти 9 тысяч обращений поступило в службу спасения в Одинцове за неделю

За период с 13 по 19 апреля в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило более 8900 обращений. Большая часть из них — 4067 — касалась вызова скорой медицинской помощи, а в полицию жители обращались 1655 раз.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы предупреждают о риске заблудиться в весеннем лесу. Лес без листьев кажется прозрачным, но заблудиться в нем так же легко, как и летом.

Если вы заблудились, важно не паниковать. Необходимо осмотреться и вслушаться. Проверьте, есть ли поблизости вытоптанные тропинки, просеки, линии электропередач, реки или другие ориентиры. Прислушайтесь к звукам — возможно, слышен шум машин, поездов, лай собак, колокольный звон. Звук может разноситься далеко: например, собачий лай слышен за два километра, а поезд — до десяти километров.

Позвоните в службу спасения по номеру 112. Если есть мобильная связь, сообщите оператору свои координаты, приблизительный район и состояние. Даже слабый сигнал поможет определить местоположение.