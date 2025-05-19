Почти 9 тысяч обращений поступило в «Систему-112» в Одинцове

За период с 12 по 18 мая в «Систему-112» Одинцовского городского округа поступило больше 8200 обращений жителей. Большая часть из них касалась вызова скорой медицинской помощи.
Жители обращались в полицию 1246 раз. По линии пожарной охраны и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий зафиксировано 130 сообщений, а в газовую службу — 227 вызовов.
Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы предупреждают жителей Одинцовского городского округа о появлении новой двухэтапной схемы мошенничества. Она направлена против пользователей популярных маркетплейсов. Правоохранительные органы никогда не просят переводить деньги с счетов или на карты.
Жителей призывают быть бдительными ко всем подозрительным звонкам и сообщениям, а также никогда не передавать личные данные и коды из сообщений посторонним людям.
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