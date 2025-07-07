Почти 9 тысяч обращений поступило в «Систему-112» в Одинцове

Операторы службы также проинформировали жителей о мерах безопасности при поездках в лифте. Многие боятся, что, если лифт остановится, воздуха внутри не хватит. Но на самом деле подъемник — не подводная лодка: кабина негерметична. Швы между панелями, зазоры в дверях обеспечивают постоянный приток воздуха.

Современные лифты оснащены вентиляцией — приточной или естественной. Риск задохнуться в лифте есть только при задымлении или пожаре. Именно поэтому одно из первых правил эвакуации из здания — спускаться по лестницам. Но если пожар начался, когда человек уже находится в кабине, не стоит паниковать: умная система безопасности не откроет двери на горящем этаже. Лифт автоматически спустится на первый этаж.