Почти 9 тысяч обращений поступило в «Систему-112» в Одинцове

За период с 30 июня по 6 июля в «Систему-112» Одинцовского городского округа поступило свыше 8300 обращений от жителей. Большая часть звонков касалась вызова скорой медицинской помощи.
Операторы службы также проинформировали жителей о мерах безопасности при поездках в лифте. Многие боятся, что, если лифт остановится, воздуха внутри не хватит. Но на самом деле подъемник — не подводная лодка: кабина негерметична. Швы между панелями, зазоры в дверях обеспечивают постоянный приток воздуха.
Современные лифты оснащены вентиляцией — приточной или естественной. Риск задохнуться в лифте есть только при задымлении или пожаре. Именно поэтому одно из первых правил эвакуации из здания — спускаться по лестницам. Но если пожар начался, когда человек уже находится в кабине, не стоит паниковать: умная система безопасности не откроет двери на горящем этаже. Лифт автоматически спустится на первый этаж.
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