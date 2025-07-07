Почти 9 тысяч исследований ягод провели в Подмосковье за 3 месяца

На рынках и ярмарках Московской области сейчас представлен богатый выбор сезонных ягод — клубники, малины, голубики и других. Качество продукции тщательно проверяют специалисты Государственной ветеринарной службы.

С апреля по июнь сотрудники лабораторий провели свыше 8,9 тысячи исследований 6,9 тысячи образцов ягодной продукции.

Проверки включали несколько этапов: оценку внешнего вида, запаха и консистенции, проверку уровня излучения, а также анализ на содержание нитратов.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, все товары соответствовали установленным нормам безопасности.

«Только санкционированные места торговли могут обеспечить безопасность пищевой продукции», — напомнили в ведомстве.

Продавцы должны быть готовы предоставить сопроводительные документы с полной информацией о производителе, дате сбора урожая и других важных параметрах, гарантирующих качество.