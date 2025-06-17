Почти 9 тысяч деревьев высадили в рамках экологической акции в Подмосковье

В рамках экологических мероприятий Подмосковье традиционно демонстрирует высокие результаты.

«Как сообщили в фонде, всего в регионе весной было высажено почти девять тысяч саженцев сосны, ели, дуба, рябины и яблони, в том числе на территории национального парка „Лосиный остров“. Напомню, что в регионе реализуется целый комплекс мероприятий по борьбе с климатическими рисками, снижению углеродного следа, и подобные акции вносят весомый вклад в общую работу», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Он поблагодарил активистов и предпринимателей за их труд и неравнодушие.

«Русский климатический фонд» планирует высадить миллиард деревьев по всей стране к 2050 году.