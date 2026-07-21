Почти 9 тысяч человек прошли обучение в «Школе родственного ухода» в Подмосковье
В Подмосковье реализуют проект «Школа родственного ухода», который помогает жителям бесплатно освоить навыки помощи пожилым людям, инвалидам и участникам специальной военной операции, нуждающимися в постоянной помощи. Программа действует с 2023 года и позволяет подопечным оставаться в привычной домашней обстановке.
С момента запуска проекта обучение прошли уже более 8,7 тысячи жителей региона, из них свыше двух тысяч — с начала года.
Программа предназначена для семей, которые ухаживают за людьми, нуждающимися в длительном уходе, в том числе при деменции, болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе, а также после перенесенных инсультов. Во время обучения участники получают знания по организации повседневного ухода, контролю состояния здоровья подопечных, а также основам психологической и социальной поддержки.
Мы делаем акцент именно на родственном уходе — это близкие люди, которые понимают даже без слов.
Андрей Кирюхин
министр социального развития Московской области
Практические занятия проходят в специально оборудованных симуляционных классах, оснащенных современными техническими средствами реабилитации. Такие площадки работают в Ногинске, Коломне, Сергиевом Посаде, Подольске, Одинцове, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Клину и других городах региона.
Образовательный курс включает теоретическую часть в онлайн-формате и практические занятия, а его общая продолжительность составляет 12 часов. Для жителей Московской области обучение полностью бесплатное.
Кроме практических навыков, участникам помогают освоить методы психологической поддержки. Специалисты проекта объясняют, как сохранить благоприятную атмосферу в семье во время длительного ухода за близким человеком, избежать эмоционального выгорания и находить время для восстановления собственных сил.
Подать заявление на участие в программе можно через региональный портал государственных услуг Московской области.