Почти 9 тысяч человек прошли обучение в «Школе родственного ухода» в Подмосковье

В Подмосковье реализуют проект «Школа родственного ухода», который помогает жителям бесплатно освоить навыки помощи пожилым людям, инвалидам и участникам специальной военной операции, нуждающимися в постоянной помощи. Программа действует с 2023 года и позволяет подопечным оставаться в привычной домашней обстановке.

С момента запуска проекта обучение прошли уже более 8,7 тысячи жителей региона, из них свыше двух тысяч — с начала года.

Программа предназначена для семей, которые ухаживают за людьми, нуждающимися в длительном уходе, в том числе при деменции, болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе, а также после перенесенных инсультов. Во время обучения участники получают знания по организации повседневного ухода, контролю состояния здоровья подопечных, а также основам психологической и социальной поддержки.