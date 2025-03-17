Почти 9 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

Карусели «Сказка» в Подмосковье с 10 по 16 марта посетили 8,77 тысячи человек. Аттракционы, которые оформил известный дизайнер Денис Симачев, установили по губернаторской программе.

Самой посещаемой за неделю стала карусель в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, на которой прокатились свыше 1,6 тысячи человек.

Более 1,64 тысячи жителей и гостей Подмосковья побывали на аттракционе в Центральном парке Ногинска. На третьей строчке оказалась карусель в детском сквере в городском округе Домодедово, которую посетили 1,3 тысячи человек.

В Московской области работают восемь таких аттракционов. Все они украшены цветными фигурами и яркими огнями.