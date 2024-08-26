Почти 9 тысяч человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья летом

С начала июня выездные бригады врачей каждые выходные работают в парках Московской области. Так, в минувшие выходные проверить свое здоровье смогли жители 34 городских округов, включая Красногорск, Лобню, Серпухов и другие.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил, что акция «Проверь свое здоровье в парке» позволяет жителям заботиться о своем здоровье, наслаждаясь отдыхом на свежем воздухе. С начала лета в ее рамках здоровье проверили почти девять тысяч человек.

При необходимости пациентов направляют на более детальное обследование в поликлиники. Результаты доступны в личном кабинете на портале госуслуг.

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