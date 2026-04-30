Почти 9 километров водопроводных труб обновят в Белоозерском в этом году

В Белоозерском началась масштабная модернизация системы водоснабжения. В городе проходят сезонные работы по прокладке новых водоводов общей протяженностью почти девять километров.

Обновленную инфраструктуру в дальнейшем интегрируют в действующую сеть.

Специалисты уже уложили около четырех километров труб, смонтировали колодцы и обустроили гидроупор. Общую готовность проекта оценивают примерно в 38%.

Новая сеть охватывает сразу несколько ключевых направлений города: от скважины № 3 до водозаборного узла на Пионерской улице, далее к котельным № 1 и № 2, центральным тепловым пунктам на улицах Юбилейной, 60 лет Октября и Молодежной, а также в районе «Белоозерского кольца».

При выполнении работ применяют как традиционные открытые методы укладки труб, так и современные технологии горизонтального бурения, которые позволяют минимизировать вмешательство в городскую среду и ускорить процесс на сложных участках.

По завершении проекта качество холодного водоснабжения улучшится примерно для 30 тысяч жителей города. Завершение всех работ запланировано на осень.