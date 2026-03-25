Почти 800 заявок на получение порубочного билета подали в Подмосковье с января
С начала года в Подмосковье подали около 800 онлайн-заявок на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку деревьев. Такой документ необходим для удаления сухостоя, восстановления нормативов расстояний от зданий или при строительстве.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Земля» — «Экология и охрана земель» — «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку». Для подачи заявки нужно выбрать свой округ, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.
При планировании рубки от 15 деревьев перечетная ведомость создается автоматически.
Услугу предоставляют бесплатно, однако заявителю может потребоваться оплатить компенсацию.
Решение по заявке поступит в личный кабинет в течение восьми рабочих дней.