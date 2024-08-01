Почти 800 скамеек и урн покрасили во дворах Подмосковья в июле

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Специалисты коммунальных служб отработали 717 заявок жителей Подмосковья на покраску дворовых элементов в июле. Результат проконтролировали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В июле в подмосковных дворах покрасили 717 скамеек, урн, конструкций детских площадок, ограждений и других элементов. В одном только Можайском городском округе отработали 59 заявок.

Кроме того, специалисты устранили 255 дефектов на детских игровых площадках, обеспечив более долгий срок эксплуатации сооружений.

Замечания в содержании двора можно оставлять по телефону или в отделах, адреса которых указаны на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».