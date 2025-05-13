Почти 800 поврежденных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

С начала 2025 года в лесах Подмосковья проводят масштабную работу по ликвидации потенциально опасных деревьев. Больше всего стволов убрали в Ступинском лесничестве — 158.

Дерево считается опасным, если находится менее чем в 100 метрах от населенного пункта и имеет явные дефекты — признаки гниения, поврежденные корни, критический наклон. Такие растения могут упасть в любой момент, поэтому представляют опасность для людей, транспорта, линий электропередачи и других объектов

«С территории лесного фонда Московской области в рамках государственного задания специалистами подведомственного региональному Комитету лесного хозяйства ГАУ МО „Мособллес“ с начала года убрано 788 аварийных деревьев», — пояснил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что вырубка деревьев без разрешения — даже если они аварийные — запрещена законом. За нарушение правил предусмотрены штрафы от трех до 500 тысяч рублей. В некоторых случаях эти действия могут повлечь за собой уголовную ответственность.