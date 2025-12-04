Почти 800 катков откроют в Подмосковье зимой
В Московской области стартовал зимний сезон с обширной программой активного отдыха. В рамках губернаторского проекта для жителей и гостей региона откроют почти 800 катков и свыше 160 лыжных трасс.
Обширная программа мероприятий программы «Зима в Подмосковье» будет состоять из разнообразных активностей для детей и взрослых.
«Для комфортного времяпрепровождения будет предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы и тюбинговые горки, а также прокаты спортивного инвентаря. В регионе запланировано более 700 спортивных и порядка 100 культурных мероприятий», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Главной задачей властей он назвал обеспечение безопасности и комфорта как жителей, так и гостей Подмосковья.
Первыми в декабре начнут работу 50 катков с искусственным льдом, в том числе пять новых — они откроются в Дмитрове, Воскресенске, Звездном городке, Власихе и Краснознаменске.
Больше всего таких площадок расположены в Красногорске (пять), Одинцове (четыре) и Люберцах (три).
В общей сложности в регионе подготовят 747 катков с натуральным льдом и 50 — с искусственным.
Забронировать время для катания можно на платформе «Спорт Подмосковья» и в приложении «Добродел».
Для лыжников после того, как выпадет снег, откроют 165 трасс общей протяженностью свыше 720 километров.
Шесть из них — с искусственным оснежением — заработают в первую очередь.
В зимний сезон в Подмосковье проведут массовые старты, включая «Лыжню России» и Манжосовскую гонку — она пройдет 31 декабря.
Самые протяженные дистанции находятся в Дмитровском и Одинцовском округах.
Полный перечень катков и лыжных маршрутов доступен на портале «Спорт Подмосковья».