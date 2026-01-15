Сегодня 16:41 Почти 800 катков откроют в Подмосковье зимой 0 0 0 Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Подмосковье

Жители Подмосковья могут насладиться зимними развлечениями на более чем 370 открытых катках. Все они работают в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

В общей сложности в этом сезоне планируют открыть 794 площадки для катания. Для комфортного отдыха многие катки заливают искусственным льдом. Таких площадок 52, причем 48 из них расположены в парках. Там же для удобства посетителей работают пункты проката, теплые раздевалки и современные пропускные системы. Все площадки соответствуют единым стандартам безопасности. Зимой в регионе также запланировали множество спортивных событий. Уже стартовал пятый сезон проекта «Выходи во двор». Известные российские хоккеисты проводят товарищеские матчи с жителями разных округов. Первую встречу сезона провели в Дмитрове, а далее игры пройдут в Долгопрудном, Наро-Фоминске, Серпухове, Подольске и других городах.

Отдельное внимание уделяют детскому спорту. Новогодняя программа «Красная Машина Двор — связь поколений» уже успешно прошла. А до середины марта на открытых катках парков дети смогут бесплатно учиться как просто катанию, так и азам хоккея.

Занятия ведут профессиональные тренеры. Они проходят с 16:00 до 17:30 по средам и четвергам в Пушкино и с 19:30 до 21:00 в Лобне. Кроме того, их проводят в Балашихе по субботам с полудня и по воскресеньям с 10:00. Актуальные сведения о катках и мероприятиях можно найти на портале «Спорт Подмосковья». Чтобы попасть на площадку с искусственным льдом, можно заранее записаться на сайте «Добродел».

Среди самых больших открытых катков региона лидирует площадка на стадионе «Вымпел» в Королеве площадью почти восемь тысяч квадратных метров. За ним следуют каток в физкультурно-спортивном комплексе «Обухово» (7 350 квадратных метров) и каток спортивной школы «Феникс» в Орехово-Зуевском округе (7 176 квадратных метров).

В области также откроют 165 лыжных трасс протяженностью 722 километра. Все мероприятия проводят в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и федеральной программы «Спорт России».