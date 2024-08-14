Почти 800 гидротехнических сооружений обследовали в Подмосковье с января

Инспекторы эконадзора Московской области провели обследования 793 гидротехнических сооружений перед осенними паводками. Завершить все проверки планируется к сентябрю. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

«В Подмосковье протекает более четырех тысяч рек и около тысячи русловых прудов, на ряде которых установлены гидротехнические сооружения. Всего на территории Московской области насчитывается около 1,6 тысячи сооружений в 42 округах, 1,1 тысячи из них находятся в собственности органов местного самоуправления», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, инспекции направлены на выявление повреждений, которые могли возникнуть после весенних паводков. Собственникам ГТС напоминают о необходимости регулярно проводить на объектах следующие работы: расчистку водосбросных сооружений, укрепление верховых откосов в месте оползня, установку сороудерживающих решеток и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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