Почти 800 фасадов многоквартирных домов обновили в Подмосковье с начала лета

В Подмосковье продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта фасадов жилых домов. Работы охватили уже 776 зданий в более чем пятидесяти городах региона.

Важнейшей частью ремонта стало утепление фасадов с использованием тонкого слоя штукатурки.

Комплекс мероприятий также включал теплоизоляцию цокольной части плитами из экструзионного полистирола, замену окон в подъездах, восстановление балконных плит, ограждений, а также систем водоотведения.

Дополнительно специалисты обновили карнизные плиты, входные группы, а также провели другие работы.

Больше всего фасадов отремонтировали в Серпухове — 17, а также в Видном, Королеве и Пушкино — по 13. В Солнечногорске обновили 12 домов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев ранее напомнил, что в регионе реализуют крупнейшую в России программу капитального ремонта. Только с начала года работы завершили более чем в 1,3 тысячи многоквартирных домов.

Ремонт фасадов не только улучшает архитектурный облик зданий, но и обеспечивает их долговечность и дополнительную защиту, создавая более комфортные условия для жителей.