Почти 800 детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2026 году

Фото: В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске / Медиасток.рф

В этом году в Подмосковье жильем обеспечат 789 детей-сирот. Всего за последние пять лет квартиры получили 4,6 тысячи человек, рассказали в Мособлдуме.

В Подмосковье продолжается программа по обеспечению детей-сирот жильем. Регион входит в число лидеров страны по этому направлению.

«С 2023 года в Подмосковье у детей-сирот есть возможность получить жилищный сертификат. Кроме этого, наш регион стал первым, где появилась возможность получать сертификат с 18 лет, а не ждать 23», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ежегодно сертификаты выбирает все большее количество сирот. Он дает возможность выбрать жилье в любом уголке Подмосковья. С прошлого года оформить сертификат можно онлайн.

«Молодой человек или девушка могут сами выбрать квартиру — подобрать подходящую площадь, планировку, район. А если есть собственные накопления, можно добавить их к сертификату и приобрести жилье большего размера», — отметил Брынцалов.

В этом году жилье получат 789 человек, из них 735 выбрали сертификаты. На это заложено почти четыре миллиарда рублей, из которых 3,7 миллиарда — именно на предоставление таких документов.

Подать заявку на сертификат можно через «Госуслуги».