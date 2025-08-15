Почти 800 детей прошли лечение в санатории НИКИ детства с января

Юные пациенты НИКИ детства проходят восстановление после перенесенных заболеваний в санаторном отделении. Там уже прошли лечение почти две тысячи ребят. Из них почти 800 — с начала этого года.

В санаторном отделении восстанавливаются дети, которые перенесли заболевания дыхательной системы, а также эндокринные патологии. Одновременно реабилитацию могут проходить 55 пациентов в возрасте от трех до 16 лет. Получить путевку можно у педиатра по месту жительства.

«Врач с помощью телемедицинской консультации свяжется с врачом санатория, чтобы согласовать показания для санаторно-курортного лечения и дату заезда. Администратор санаторного отделения свяжется с родителем и направит необходимый перечень документов для госпитализации, ответит на все вопросы и согласует дату заезда», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Юным пациентам доступны двух- и трехместные номера с телевизором, холодильником, санузлом и душем. В отделении есть библиотека и кинозал. Кроме того, для ребят проводят развлекательные мероприятия.

Как отметила заведующая отделением Мадинат Сепиханова, пациенты посещают занятия по физиотерапии, лечебную физкультуру, массаж, а также тренируются на специальных тренажерах.