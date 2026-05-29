Почти 800 детей из Подмосковья отправились в лагерь у Черного моря

Свыше 780 детей из Подмосковья отдохнут на первой смене в оздоровительном лагере «Медвежонок» у Черного моря. Организованные группы ребят уже отправились от железнодорожных вокзалов. Они проведут в лагере 21 день.

Всего этим летом в лагере проведут четыре смены. В них примут участие более трех тысяч детей из Подмосковья.

«Такой формат позволяет не только качественно оздоровить детей, но и реализовать полноценную образовательную и развлекательную программу без спешки», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В Московской области уделяют большое внимание семьям в трудной жизненной ситуации. Среди мер поддержки — бесплатные путевки в летние лагеря для детей. В этом году они отправятся в «Медвежонок» в селе Кабардинка. Ребята получат доступ к закрытому пляжу, поучаствуют в анимационной программе, квестах и творческих конкурсах.

Подать заявку на бесплатную путевку можно на «Госуслугах».