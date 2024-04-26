Почти 800 человек написали «Диктант Победы» в Воскресенске | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 17:36 Почти 800 человек написали «Диктант Победы» в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске прошла патриотическая акция «Диктант Победы». Участие в ней приняли 775 человек.

В этом году «Диктант Победы» прошел на 24 площадках по всему городу, став частью большого федерального проекта «Историческая память». Центральным местом для написания диктанта стала школа № 2, где ученики, депутаты от «Единой России» и молодогвардейцы проверили свои знания истории. Главная цель мероприятия — помочь сохранить правду о Великой Отечественной войне. В этот раз вопросы касались освобождения Крыма и Севастополя, операции «Багратион» и 80-летия снятия блокады Ленинграда.

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«Вместе со всей страной поучаствовал в этом масштабном проекте, написал онлайн. „Диктант Победы“ дает возможность не только проверить знания, но и почувствовать связь поколений, глубже понять историю страны», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«Диктант Победы» проводится уже в шестой раз и стал возможностью для более чем 500 тысяч школьников из 14,5 тысяч школ по всей России и за ее пределами проверить свои знания. В этом году к акции присоединилось более 26 тысяч площадок в 58 странах.

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