Почти 800 человек расселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье расселили из аварийных домов 790 человек. Жители получили новые квартиры, сертификаты или выкупную стоимость.

Всего за неделю расселили 347 аварийных помещений общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров в Наро-Фоминске, Ступине, Королеве, Рузе, Истре, Электростали, Можайске, Балашихе, Волоколамске, Талдоме, Воскресенске и Бронницах.

Всего с 2019 года в Подмосковье расселили из аварийного жилфонда более 35 тысяч семей. Первый этап масштабной программы уже завершили. Сейчас в новые квартиры переезжают люди из домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.

В прошлом году завершили строительство домов для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольск. Работы продолжают в Коломне, Ступине, Талдоме, Шатуре, Щелкове и Лосино-Петровском.