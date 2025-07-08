Почти 80 тысяч исследований качества мяса провели в Подмосковье с начала года

В Московской области осуществляют строгий ветеринарный надзор за продукцией, представленной на региональных рынках и ярмарках. Специалисты Государственной ветеринарной службы регулярно проводят масштабные проверки качества мясных изделий.

С начала года в лабораториях выполнили свыше 79 тысяч исследований различных видов мяса. В числе проверенных образцов: около 24 тысяч проб птицы, 16 тысяч — свинины, восемь тысяч — говядины и 4,6 тысячи — баранины.

Эксперты использовали различные методы контроля, включая физико-химические и дозиметрические исследования, пробы варки, а также анализ на выявление трихинеллеза.

Особое внимание уделяли и органолептическим исследованиям. За отчетный период провели 19 тысяч таких проверок 17 тысяч образцов мясной продукции и колбасных изделий. Тесты включали визуальную оценку, проверку запаха и текстуры.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что экспертизе подлежит не только мясо, но и другие товары — рыба, молочная продукция, овощи, фрукты, ягоды и мед.

Жителям и гостям Подмосковья рекомендуют делать покупки только в санкционированных точках торговли и при необходимости запрашивать сопроводительные документы.