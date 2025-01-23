Почти 80 тонн крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2024 году

Жители Подмосковья сдали свыше 78,1 тонны крови и ее компонентов в 2024 году — это на 1,4 тонны больше, чем в предыдущем периоде. Итоги подвели в Минздраве Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Максима Забелина, донорское движение в регионе активно развивается. В прошлом году кровь сдали около 60 тысяч человек, что на 2,6 тысячи больше, чем годом ранее. При этом примерно 18,7 тысячи человек впервые стали донорами. Кроме того, 689 человек получили звание «Почетный донор России».

Московский областной центр крови работает без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону координационного центра донорства крови: 8-495-305-77-00.