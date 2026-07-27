Почти 80 опор освещения установят по программе «Светлый город» в Дубне

Работы пройдут на пяти участках, включая территорию протяженностью более двух тысяч метров от садового некоммерческого товарищества «Мичуринец» до профилактория «Ратмино». Специалисты планируют завершить все до ноября 2026 года.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с подрядчиком накануне старта работ. Сначала специалисты проведут подготовительные мероприятия, чтобы не повредить существующие коммуникации, затем приступят к монтажу опор. Работы выполняют, в том числе, по заявкам жителей.

Новые линии освещения также появятся на улицах Строителей, Дачной и Сосновой (от дома № 1 до дома № 13). Светлее станет и вдоль народной тропы от перекрестка улиц Солнечной и Прибрежной до остановки «Поселок Семейный». Программа «Светлый город» делает улицы муниципалитета безопаснее и комфортнее.