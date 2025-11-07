Почти 80 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации в Химках

В школе № 1 5 ноября прошла встреча с жителями Химок. Профильные специалисты приняли обращения от 79 человек и взяли их на контроль. Чаще всего жители задавали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Формат выездных администраций знаком жителям города давно: это удобный способ за один вечер получить консультации от нескольких специалистов.

Так, жительницы дома № 8 на улице Панфилова — Людмила и Надежда — обратились с вопросами по работе общественного транспорта. Маршрут № 1469 (ранее № 469), который обслуживает государственное унитарное предприятие «Мосгортранс», был изменен — из маршрута убрали несколько остановок, в том числе ближайшую к их дому.

Вопрос о переносе остановочного пункта «Кантри-Парк» рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения. Письмо с требованием строгого соблюдения расписания маршрута № 1 направят в акционерное общество «Мострансавто». Также стало известно, что Министерство транспорта Московской области рассматривает возможность увеличения количества автобусов маршрута № 1 с заездом на улицу Кирова.

Прошло уже 41 выездное заседание администрации с начала 2025 года в разных районах Химок.