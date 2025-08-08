Почти 80 нарушений правил парковки пресекли в Подмосковье с начала августа

С начала августа в Московской области зарегистрировали 76 случаев нарушений правил парковки. В рамках рейдов 20 автомобилей эвакуировали, а более 50 водителей получили штрафы.

Основными местами нарушений стали Мытищи, Одинцово и Дмитров. Наибольшее количество машин эвакуировали в Ленинском округе.

Нарушения удалось выявить с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».

Чаще всего неправильно припаркованные автомобили препятствовали вывозу мусора с контейнерных площадок. Кроме того, нередко владельцы оставляли транспортные средства в зеленых зонах, на детских и спортивных площадках.

Согласно действующему законодательству, штрафы за неправильную парковку во дворах составляют от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, от пяти до 10 тысяч — для должностных лиц и от 10 до 30 тысяч — для юридических.