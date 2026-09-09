Почти 80 мер поддержки внедрили в Подмосковье для бойцов СВО и их семей

В Московской области сформирована комплексная система поддержки для участников специальной военной операции и их семей, включающая 77 различных мер помощи. Об этом напомнили на совместной конференции подмосковных отделений Ассоциации ветеранов СВО и Госфонда, которую открыл губернатор Андрей Воробьев .

Из общего числа мер поддержки 36 — региональные инициативы.

Они охватывают широкий спектр потребностей: от бесплатного питания в образовательных учреждениях и путевок в детские лагеря до компенсаций расходов на жилищно-коммунальные услуги. Для оформления поддержки можно воспользоваться многофункциональными центрами (МФЦ), фондом «Защитники Отечества» или единым порталом региональных госуслуг.

С прошлого года действует принцип комплексного обслуживания — по одному заявлению боец может оформить сразу 18 различных льгот и выплат.

Особое внимание власти уделяют социализации и трудоустройству ветеранов. В регионе открыли курсы переподготовки более чем по пятидесяти направлениям, а кадровый центр обеспечивает персональное сопровождение каждого военнослужащего при поиске работы.

Благодаря партнерству с ведущими предприятиями удалось обеспечить рабочими местами 72% вернувшихся бойцов — это лучший показатель в Центральном федеральном округе.

Для военнослужащих, получивших тяжелые ранения, разработали программы глубокой реабилитации с последующим сопровождением в вопросах поиска работы и профессиональной самореализации