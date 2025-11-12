Почти 80 котельных заработали на полную мощность в Балашихе

Балашиха вошла в отопительный сезон в штатном режиме. Все работы по ремонту и модернизации оборудования уже завершили, теплоисточники и сети прошли проверку по новым стандартам, ведется подача тепла в жилые дома и социальные учреждения.

Отопительный сезон в Балашихе начался поэтапно. Тепло последовательно подали в 264 социально значимых объекта — от школ и детских садов до медицинских и культурных учреждений, а также в 2086 многоквартирных домов. Запуск системы отопления прошел штатно, без затяжек и аварий.

«Работы по замене сетей, которые запланировали в этом году, выполнили. Централизованный пуск мы провели в полном объеме. Были готовы на 100%, форс-мажоров не было. Каждая теплоэнергетическая установка прошла оценку по новым требованиям Минэнерго, и наши результаты очень высокие», — рассказал член фракции «Единая Россия», генеральный директор ООО «Балашихинские коммунальные системы» Сергей Степашин.

В Балашихе в последние годы проводят большую работу по повышению надежности системы теплоснабжения. В рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» в 2024 году обновили сети в микрорайоне Балашиха-3. В текущем году заменили 940 метров труб в микрорайонах Янтарный и Изумрудный. Помимо этого, начали масштабную реконструкцию двух котельных — на улицах Керамическая в Железнодорожном и в центре города на улице Трудовых резервов.