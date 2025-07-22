Почти 80 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах в м. о. Чехов / Единый портал торгов МО ЕАСУЗ

С 14 по 18 июля в Подмосковье успешно прошли 79 аукционов по реализации земельных участков и имущества. Торги привлекли внимание 134 участников, что показало устойчивый интерес к недвижимости в регионе.

В среднем на каждый лот претендовали 3,4 участника.

Особенный интерес представлял участок под индивидуальное жилищное строительство в Чехове, за который боролись сразу девять претендентов.

Правила торгов остаются прозрачными и неизменными: побеждает тот, кто предложит максимальную сумму. Если же участник оказывается единственным претендентом на лот, он получает возможность приобрести его по начальной цене.

Потенциальным покупателям рекомендуют использовать Единый портал торгов ЕАСУЗ Московской области, где собрана полная информация обо всех текущих и планируемых лотах. Дополнительные данные публикуют в официальном Telegram-канал комитета.