Почти 80 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

Фото: Участок с торгов в Коломне / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

С 1 по 5 сентября в Подмосковье провели 77 аукционов в рамках земельно-имущественных торгов. В Комитете по конкурентной политике региона сообщили, что за право получения объектов состязались 179 претендентов.

В среднем на один лот приходилось по 3,5 участника.

Некоторые объекты вызвали повышенный интерес. Так, в Коломне за участок под индивидуальное жилищное строительство «сражались» сразу девять человек.

Напомним, победителем торгов становится тот, кто предложил максимальную цену. Если в аукционе участвует всего один человек, он получает лот по стартовой стоимости.

Подобрать подходящий участок для загородного дома или помещение для бизнеса можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ, где размещена полная информация обо всех объектах.

Актуальные подборки лотов, объявления о предстоящих торгах и пошаговые инструкции для участников регулярно публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.