Почти 80 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Жители Московской области продолжают переезжать в новое комфортное жилье из аварийных домов. На прошлой неделе переселились 78 человек.

В новые квартиры переехали жители 32 помещений, расположенных в округах Люберцы, Жуковский, Дмитровский, Можайский, Пушкинский и Солнечногорск. Скоро это предстоит и жителям Ступина — они переберутся в комфортный дом на улице Горького

«Мы уделили особое внимание качеству отделки: на полу постелили линолеум, ровные оштукатуренные стены с обоями, современные натяжные потолки. Установили качественные межкомнатные и входные двери. Наша задача — чтобы люди сразу почувствовали себя дома», — рассказал руководитель проекта Станислав Котец.

Возле здания оборудованы спортивные площадки и места для игр. Рядом расположены детский сад, школа, торговый центр и медицинское учреждение.

Расселение жителей из аварийного жиль в Подмосковье проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».