Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в ФАПах с начала года

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти диспансеризацию и профосмотры. Сделать это можно как в поликлиниках, так и в фельдшерско-акушерских пунктах. С начала года свое здоровье в ФАПах проверили около восьми тысяч человек.

Регулярная диагностика позволяет вовремя выявить патологии и назначить необходимое лечение, напомнил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минздрава Максим Забелин.

«Для удобства жителей отдаленных территорий пройти 1-й этап диспансеризации можно в фельдшерско-акушерском пункте. При необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование. Всего с начала года свое здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах проверили почти восемь тысяч человек», — сказал он.

В ФАПах также можно проконсультироваться с фельдшером, получить телемедицинскую консультацию и сделать прививку. Там также наблюдают пациентов с хроническими заболеваниями и выдают льготные лекарства для инвалидов.

Записаться на диспансеризацию можно через интернет-портал «Здоровье», а также по номеру телефона 122, информат в поликлинике и Telegram-канал.