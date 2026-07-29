Почти 8 тысяч жителей Подмосковья впервые стали донорами с начала года

В Московском областном центре крови и его филиалах каждый желающий может стать донором. В этом году в Подмосковье почти восемь тысяч человек прошли процедуру впервые, сообщили в региональном Минздраве.

В центре регулярно проводятся выездные донорские акции. Как отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, с начала года почти восемь тысяч человек впервые пополнили ряды доноров.

«Донорское движение в регионе сегодня позволяет полностью обеспечивать себя кровью и ее компонентами. Приятно, что большинство доноров сдают кровь безвозмездно, руководствуясь внутренним убеждением и желанием помочь», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами и ожогами, онкобольным, недоношенным детям и другим. Стать донором может любой житель старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний и после прохождения предварительного обследования. Чтобы получить статус почетного донора, нужно сдать цельную кровь 40 раз, плазму — 60 раз или комбинировать сдачу обоих компонентов.

Для удобства жителей Московский областной центр крови работает без выходных и предварительной записи на донацию цельной крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А. Полный перечень учреждений Службы крови региона доступен на сайте donormo.ru.