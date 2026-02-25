Почти 8 тысяч тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье за год

С наступлением религиозного поста жители Подмосковья меняют привычное меню, делая выбор в пользу овощей и растительных продуктов. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что регион располагает всеми ресурсами, чтобы закрыть эти потребности.

Особое место в постном питании занимают замороженные овощи и грибы. Они не только удобны в использовании и хранении, но и сохраняют витамины и питательные вещества благодаря современным технологиям шоковой заморозки.

По итогам 2025 года объем производства замороженных овощей, исключая картофель, и грибов в Подмосковье достиг 7,7 тысячи тонн. Эти цифры обеспечили региону весомую долю как в Центральном федеральном округе, так и в стране в целом. Вклад Московской области в общий объем производства данной категории продуктов в ЦФО превысил 15,9%, а в общероссийских показателях доля региона составила 6,6%.

Среди ключевых производителей компании «Морозко», «ПК „ЮЖ“» и «Русская овощная компания». Заводы этих предприятий активно внедряют передовые технологии глубокой заморозки и строго следят за качеством как сырья, так и готовой продукции. Именно такой подход позволяет сохранять витаминный состав и насыщенный вкус овощей и грибов.

Развитие овощеводства и мощностей по переработке урожая — одно из приоритетных направлений аграрной политики. Поддержка сельхозпроизводителей, постоянная модернизация производственных линий и расширение ассортиментных линеек работают на укрепление продовольственной безопасности как самого Подмосковья, так и страны в целом.