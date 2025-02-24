Почти 8 тысяч тонн гумпомощи для бойцов СВО собрали в Подмосковье с 2022 года

Фото: Министерство информации и молодежной политики МО

В Подмосковье действует масштабный гуманитарный проект «Доброе дело», в рамках которого в зону СВО отправили более 7,7 тысячи тонн полезного груза. В преддверии 23 Февраля в регионе запустили акцию, приуроченную ко Дню защитника Отечества.

Гуманитарную помощь принимали активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

«Ребята не только собирали необходимые вещи, но и делали их сами: маскировочные сети, окопные свечи, игрушки-талисманы, письма со словами поддержки», — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области
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В волонтерские пункты во всех округах Московской области с 5 по 12 февраля неравнодушные жители приносили продукты, зимнюю одежду, обмундирование, инструменты, лекарства и другие необходимые вещи. За этот период удалось собрать около 20 тонн гуманитарных грузов.

«Хочется порадовать наших защитников и напомнить, как мы ими гордимся и ждем домой!», — отметила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО в Волоколамске Алена Буркова-Демиденок.

В общей сложности в Подмосковье работают 87 пунктов сбора гуманитарной помощи.

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