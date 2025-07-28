Почти 8 тысяч обращений поступило в Систему-112 в Одинцове с 21 по 27 июля

Всего за период с 21 по 27 июля в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило свыше 7800 обращений от жителей. Большая часть обращений — 3082 — касалась вызовов скорой медицинской помощи.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы проинформировали жителей муниципалитете о правилах безопасного поведения при угрозе атаки беспилотников. Распознать боевой аппарат можно по нескольким признакам. Объект имеет крупный размер (способен нести взрывное устройство); движется на небольшой высоте (30-50 метров); звук такого беспилотника похож на шум мопеда, он летит целенаправленно, не совершая резких маневров.

Первые действия при угрозе атаки: немедленно покиньте открытое пространство, избегайте скопления людей, спрячьтесь за зданием, деревом или в укрытии, а если находитесь в помещении, отойдите от окон и наружных стен.