Почти 8 тысяч исследований качества рыбы провели в Подмосковье с начала года

Сотрудники государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают систематически проверять качество рыбной продукции, которую продают на ярмарках. С начала года специалисты провели 7 621 лабораторное исследование.

В общей сложности сотрудники службы тщательно изучили 5 952 пробы рыбы и морепродуктов.

В рамках плановых проверок они выполняли органолептический анализ: оценивали внешний вид товаров, консистенцию, цвет, запах и вкус. Кроме того, они проверяли рыбу на наличие паразитов.

По итогам исследований с прилавков изъяли 57 килограммов продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности и стандартам качества.

Регулярные лабораторные проверки дают возможность оперативно выявлять нарушения и не допускать к продаже продукцию ненадлежащего качества.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что приобретать рыбу и морепродукты необходимо исключительно на разрешенных торговых площадках, где товары проходят обязательный ветеринарно-санитарный контроль и имеют все необходимые документы.

Список проверенных ярмарок доступен на портале Мой «АПК».