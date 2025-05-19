Почти 8 километров сетей теплоснабжения обновят в Егорьевске в 2025 году

В Егорьевском муниципальном округе реализуют масштабную программу модернизации теплового хозяйства. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов 19 мая посетил ключевые объекты и проверил процесс подготовки к новому отопительному сезону.

Особое внимание во время инспекции уделили котельной на Касимовском шоссе, где уже демонтировали старый котел и на 20% выполнили монтаж нового оборудования.

Также министр проверил ход работ на объектах, расположенных на улицах Меланжистов и Парижской Коммуны, где предстоит провести большой объем работ в сжатые сроки.

«Более половины жителей Егорьевского муниципального округа затронет программа модернизации теплового хозяйства. В этом году в рамках госпрограммы запланировано 11 мероприятий, включая капитальный ремонт шести котельных, строительство БМК, ТГУ и ремонт трех участков сетей общей протяженностью почти восемь километров», — пояснил Сергей Воропанов.

Вышеуказанные объекты обслуживают 358 жилых домов и 33 социально значимых объекта.

«Договорились, что в ближайшее время детально обсудим варианты на техническом совете и примем принципиальное решение: либо продолжаем капитальный ремонт действующих котельных с проработкой резерва теплоисточников, либо будем рассматривать возможность строительства блочно-модульных котельных», — подчеркнул министр.

По его словам, местным жителям не следует волноваться — к отопительному сезону все будет готово.

В общей сложности в Подмосковье в 2025 году планируют модернизировать свыше 200 источников теплоснабжения и около 450 километров сетей.