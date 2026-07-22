Почти 750 многоквартирных домов Подмосковья прошли техобследование с начала года

В Подмосковье продолжается масштабная оценка технического состояния многоквартирных домов, которая началась в феврале. Основная цель программы — получить актуальную информацию о состоянии жилого фонда, чтобы своевременно скорректировать региональную программу капитального ремонта.

Во время проверок эксперты проводят комплексную оценку состояния основных конструктивных элементов. Особое внимание уделяют кровлям, фасадам, инженерным коммуникациям внутри зданий, а также другим системам.

Специалисты уже завершили обследование 745 домов, а всего в план текущего года включили 2 235 зданий.

Акцент делаем на старом жилом фонде 1950-60-х годов. Сроки проведения ремонта той или иной системы в доме будут скорректированы в зависимости от заключения техобследователей. Один из эффектов в том, что каждый взнос граждан в Фонд капитального ремонта реализуется при таком нововведении максимально эффективно без лишних затрат.

По итогам обследований для каждого дома создают цифровой технический паспорт, который размещают в государственной информационной системе ЖКХ.

Если уровень износа конструкций не превышает 30%, проведение ремонтных работ не требуется. При показателях от 31 до 50% дом включают в плановый ремонт, а при износе от 51 до 65% возникает необходимость в выполнении работ в первоочередном порядке.

Наиболее активно обследования проводят в ряде муниципалитетов Подмосковья. Лидером по количеству уже проверенных домов стала Балашиха, где специалисты обследовали 82 многоквартирных здания. Далее следуют Одинцовский округ (44), Люберцы (39), Богородский округ (35) и Пушкино (34).

Работа по обследованию жилого фонда продолжается. До конца сентября специалисты намерены завершить проверки еще на 1 490 объектах. Все мероприятия финансируют за счет средств бюджета Московской области.