Почти 750 км контактного провода на МЦК и МЦД обработали от наледи

Обработку 741 километра контактного провода от наледи к началу зимы завершили на МЦК и линиях МЦД. Работы проводили в ночное время, что позволило избежать помех для движения.

Для обработки контактной сети использовали отечественную установку, которая закрепляется на специальный подвижной состав. Она равномерно наносит антиобледенительную жидкость на провода, не снимая напряжение.

Кроме того, на станционных путях, предназначенных для отстоя поездов, обработали еще около 356 километров контактного провода в рамках системы Мосузла. Такие мероприятия будут проходить регулярно каждые три недели, а также при ухудшении погодных условий.

Для мониторинга погоды на МЖД работает метеорологическая служба, которая предоставляет предварительную информацию, что позволит вовремя направить технику и специалистов в зоны, где ожидаются снегопад или ледяной дождь.

Для механической обработки контактной сети от гололеда подготовили 24 вибропантографа и 58 установок кофры для очистки от наледи. Информация поступила из Министерства транспорта Подмосковья и «Московской железной дороги».