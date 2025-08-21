Почти 750 ям отремонтировали на дорогах Подмосковья с начала года

В Московской области благодаря внедрению цифровых инструментов с начала года исправили свыше 748 тысяч дефектов проезжей части. Ключевую роль в этом процессе сыграла Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, которая позволяет быстро выявлять и ликвидировать повреждения.

Система функционирует в Подмосковье с 2018 года и продолжает совершенствоваться. Специалисты внедряют передовые технологии для повышения эффективности работы коммунальных служб и качества жизни населения.

«Система объединяет более 17 тысяч единиц специализированной дорожной техники, что позволяет не только быстро обнаруживать и устранять повреждения, но и своевременно проводить профилактические работы для предотвращения новых дефектов», — пояснил директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.

Среди лидеров по объемам выполненных работ оказались следующие округа: Дмитровский, Волоколамский, Одинцовский, Пушкинский, Можайский, Раменский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Ступинский, а также Балашиха.

Кроме того, в текущем году с использованием системы в Подмосковье оцифровали свыше 7,5 тысячи километров дорог, что существенно улучшило возможности мониторинга и обслуживания транспортной сети.

Дополнительная информация содержится на портале «Цифровой регион».