Почти 750 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Подмосковье позволила обеспечить современным жильем тысячи семей, ранее проживавших в аварийных домах. Только за минувшую неделю в новые квартиры переехали 747 человек.

Ключи получили жители Павловского Посада, Коломны, Пушкино и Королева.

В регионе расселили 328 непригодных для жизни помещений, общая площадь которых составляла более 13 тысяч квадратных метров.

Для переселенцев приобрели квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Некоторые выбрали денежную компенсацию и получили выкупную стоимость жилплощади.

Параллельно с расселением ветхого фонда власти региона контролируют возведение новых домов.

До конца текущего года строители сдадут многоэтажку на Спортивной улице в Шатуре. А в Подольске уже завершили возведение дома в микрорайоне Климовск на улице Южный поселок. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В эту новостройку переедут 390 человек, которые сейчас занимают 199 аварийных помещений общей площадью порядка 7,7 тысячи квадратных метров.