Почти 73 тысячи исследований коров на лейкоз провели в Подмосковье с января

В Московской области прнимают меры по предотвращению распространения лейкоза — опасного хронического заболевания крупного рогатого скота. Эта инфекция поражает кроветворную систему животных, приводит к резкому увеличению лимфоцитов в крови и серьезно ослабляет иммунитет.

Болезнь быстро передается между животными и способна нанести значительный урон животноводческим хозяйствам региона.

Специалисты Государственной ветеринарной службы осуществляют постоянный мониторинг ситуации. Только за первые три месяца года они провели свыше 72,5 тысячи лабораторных исследований скота на лейкоз. Животные с положительными результатами анализов немедленно изолируются, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Для оперативного решения вопросов, связанных с ветеринарным обслуживанием, жители Подмосковья могут обратиться в региональный кол-центр по номеру +7 (495) 668-01-25. Линия работает ежедневно с 9:00 до 21:00. В нерабочее время на вопросы отвечает электронный помощник «Вита».