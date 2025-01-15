Почти 700 жителей Подмосковья стали почетными донорами крови в 2024 году

Почти 700 жителей Подмосковья получили статус почетного донора России в 2024 году. Они сдают кровь и ее компоненты на регулярной основе.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина, в 2024 году регионе заготовил на 1,4 тонны крови и ее компонентов больше, чем в 2023-м.

«Кроме того, в 2024 году года звание «Почетный донор России» получили 689 человек, регулярно сдающих кровь и ее компоненты на безвозмездной основе», - добавил он.

Пройти процедуру можно в специализированных учреждениях, а также в ходе выездных донорских акций. Узнать об этом подробнее можно на сайте областного центра крови.

Задать вопросы можно по телефону координационного центра 8-495-305-77-00.