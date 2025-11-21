Еще 700 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию

Жителям Подмосковья от 18 до 49 лет доступна репродуктивная диспансеризация. Пройти ее можно в поликлинике, взяв с собой паспорт и полис ОМС. Свое здоровье уже проверили почти 700 тысяч человек.

В рамках обследования женщины посещают гинеколога, проходят УЗИ малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам делают УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«Репродуктивную диспансеризацию особенно важно пройти тем, кто планирует пополнение в семье. Сделать это можно бесплатно — по полису ОМС. С начала года в Подмосковье такую диагностику прошли почти 700 тысяч жителей региона», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Записаться на осмотр можно на портале «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике и Telegram-бот.