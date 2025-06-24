Почти 700 случаев самозахвата земли пресекли в Подмосковье с начала года

С начала текущего года в Подмосковье удалось решить проблему незаконного использования земель на 689 участках благодаря процедуре перераспределения. По данным Министерства имущественных отношений региона, это принесло в бюджеты муниципалитетов 68 миллионов рублей.

Часто встречаются ситуации, когда собственники территорий пользуются большей площадью, чем указано в документах.

«В этом году в плане по устранению самовольного занятия территорий из земель неразграниченной государственной и муниципальной собственности — 6004 земельных участка, на которых зафиксирован самозахват. Один вариант, к которому прибегают правообладатели, чтобы устранить нарушение, — демонтаж, в этом году строения демонтированы на 387 участках», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Существует и второй путь — «излишки» можно официально присоединить к основной части участка, узаконив факт владения.

Услуга по перераспределению земель остается одной из самых востребованных в сфере имущественных отношений. Только в этом году ею воспользовались около 27 тысяч жителей Подмосковья.

Для удобства жителей процедура была упрощена. На региональном портале госуслуг внедрили автоматический расчет стоимости присоединяемого участка, что значительно ускоряет процесс оформления. В Московской области плата за эту услугу составляет 50% от кадастровой стоимости дополнительной земли.

Оформить перераспределение могут как физические, так и юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей. Услуга доступна в разделе «Земля и стройка» на региональном портале государственных услуг.